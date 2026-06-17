Investigan un accidente con posible fuga en Redondela que dejó a un motorista hospitalizado
Vecinos lanzan un llamamiento en redes sociales para identificar al turismo que habría dejado herido al conductor de la moto
La Guardia Civil investiga un accidente de tráfico registrado el pasado lunes en Chapela, en el municipio de Redondela, en el que el conductor de una motocicleta resultó herido y tuvo que ser hospitalizado después de ser supuestamente embestido por un coche que se dio a la fuga.
El siniestro se produjo en torno a las 12.00 horas en el kilómetro 7 de la avenida de Redondela, a la altura del restaurante Pinales. De acuerdo con el testimonio del motorista, un turismo habría colisionado contra él y abandonó el lugar de los hechos, por lo que podría haber incurrido en un presunto delito de omisión del deber de socorro.
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico se desplazaron hasta el lugar del accidente y un equipo de Atestados tomó declaración al herido antes de que fuese trasladado a un centro hospitalario.
Paralelamente, vecinos de Chapela y familiares de la víctima han difundido un llamamiento a través de las redes sociales para tratar de recabar información que permita identificar al vehículo implicado.
En esos mensajes solicitan cualquier pista sobre el color o el modelo del coche, así como información de talleres que hayan podido recibir algún vehículo con daños compatibles con el accidente.
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