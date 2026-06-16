Conmemoración
El CEIP de Angorén celebra el 123 aniversario de Alexandre Bóveda
Asistieron tres generaciones del intelectual galeguista: su hija, su nieto y su bisnieto
El CEIP Alexandre Bóveda del barrio de Angorén (Chapela) celebró ayer el 123º aniversario del nacimiento del célebre intelectual y político que da nombre al centro, figura clave del nacionalismo gallego como uno de los fundadores del Partido Galeguista, y asesinado tras el alzamiento militar del 36.
El colegio vivió una emotiva jornada de celebración y homenajes con la asistencia de tres generaciones directas del intelectual galeguista: Amalia Bóveda (hija), Valentín García (nieto) y Antón (bisnieto).
La directora del colegio, Noemí Moreira, indicó que este curso se inspiraron en la obra de Castelao «A derradeira lección do mestre», dedicada a Bóveda, «para construír unha identidade baseada na memoria compartida e rendendo tamén homenaxe aos artistas Carlos Taboada e Ángel Barros polo seu compromiso coa cultura e coa infancia».
La teniente de alcaldesa, Rita Pérez, felicitó a la comunidad educativa y destacó el papel de Bóveda en la defensa de nuestra cultura, recordó que su figura demuestra que «a violencia non leva a ningures» y tuvo palabras de reconocimiento para los homenajeados Carlos Taboada y el pintor Ángel Barros.
Tras el acto se inauguraron dos nuevos espacios: la Radio Amalia Bóveda, una nueva emisora escolar del centro, y el Espazo Carlos Taboada, un aula sensorial en reconocimiento al ilustrador de «Polo correo do vento», autor del mural de la entrada del centro escolar.
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