Subvención
El BNG de Redondela propone duplicar las ayudas a las mariscadoras
Los nacionalistas justifican que el sector atraviesa una grave crisis
El BNG de Redondela apremian al gobierno bipartito a firmar el convenio de colaboración con la Cofradía de Cesantes, unas ayudas económicas principalmente enfocadas al apoyo al colectivo de mariscadoras.
El portavoz municipal nacionalista, Xoán Carlos González, justifica que el sector atraviesa una grave crisis desde hace varios años «cun goberno da Xunta que se desentende absolutamente», por lo que el BNG propuso al gobierno de Digna Rivas que se duplicara el convenio de colaboración económica con las mariscadoras. Sin embargo, asegura que «ata agora non temos resposta ningunha» y desconoce los motivos por los que estas ayudas «están bloqueadas dende hai dous meses», cuando el convenio se llevó a pleno en febrero.
«Dende o BNG propuxemos chegar aos 20.000 euros, sorprendentemente retiraron a súa proposta sen tomar ningunha iniciativa ata o día de hoxe», lamenta González, que considera que el Concello debe defender los sectores económicos estratégicos.
El edil nacionalista subraya que en los últimos años el número de mariscadoras a pie de la cofradía de Cesantes diminuyó drásticamente. «O excesivo aporte de auga doce por mor do aporte incontrolado do encoro de Eiras, o aumento da temperatura da auga, a morte dos bivalvos, o monocultivo de especies foráneas, e a falla de relevo xeracional pintan un panorama desolador», concluye.
- Las playas de Vigo empiezan a vaciarse
- Diez carreras gallegas exigen más de un 12 para entrar en la universidad
- La Diputación puede verse obligada a devolver la Pousada da Lanzada y su centro vacacional
- Una enfermera vuelca en Vilagarcía tras quedarse dormida al volante
- Un abogado irá a juicio en Vigo acusado de masturbarse ante una clienta por videoconferencia
- Un banco pagará 6.000 euros en costas por no devolver 104 euros a una clienta de Vigo
- El Ministerio de Cultura reabre la investigación sobre la «casa barroca» de Combarro tras un vuelco documental
- Un vigués logra que la Justicia le reconozca ser dueño de una finca tras 30 años de conflicto con los comuneros de Cabral