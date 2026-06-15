Redondela arrancará el verano sin servicio de socorrismo en sus playas

La puesta en marcha del servicio de socorrismo en las playas de Redondela se retrasará en el inicio de la temporada estival. La causa de la demora se debe a la interposición de un recurso administrativo contra el proceso de licitación del contrato, lo que obliga a la suspensión del procedimiento hasta que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) dicte una resolución en firme. La medida afecta a los principales arenales redondelanos, A Punta, en Cesantes, y Arealonga, en Chapela, que tendrán que iniciar el verano sin vigilancia.

Según explicó este lunes la alcaldesa, Digna Rivas, el gobierno local «está supeditado aos tempos legais deste órgano independente», pero pese a este contratiempo mostró su firme compromiso con la seguridad en las playas. «En canto chegue a resolución do tribunal, o Concello axilizará ao máximo todo o proceso administrativo para que o servizo de socorrismo poida comezar o máis rápido posible», garantizó.

Limpieza de arenales

Por otra parte, el servicio de limpieza de playas arrancó este lunes con total normalidad y el operativo se mantendrá activo de forma ininterrumpida hasta el 15 de septiembre. La limpieza se realiza siguiendo estrictos criterios de protección del ecosistema litoral. Las playas de A Punta, Arealonga y Os Penedos dispondrán de un servicio de mantenimiento diario. Las tareas no se limitan en exclusiva a la arena, sino que también abarca los paseos marítimos de Cesantes, Arealonga y Cardona, así como los accesos, zonas verdes, aparcamientos y áreas de juegos infantiles. También se realizará un refuerzo en otros arenales, puesto que los de Soutoxuste y Rande contarán con limpieza tres días a la semana, mientras que la playa de Cabanas (Trasmañó) se limpiará dos jornadas por semana.

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Los trabajos se realizan sin afectar al equilibrio biológico del entorno. La recogida de algas, argazos y restos vegetales es exclusivamente de forma manual y conforme a la normativa vigente, ya que forman parte natural del ecosistema marino y protegen las playas de la erosión. El servicio se realiza en colaboración con un centro especial de empleo de iniciativa social, un modelo que el ejecutivo local mantiene por su alta eficiencia y valor integrador.