Alén Nós pide que se declare BIC el cargadero de Rande

La asociación cultural Alén Nós de Redondela considera que la inclusión del antiguo cargadero de mineral Coto Wagner de Rande en el Catálogo de bienes de valor cultural del litoral de la Xunta deja sin excusas al gobierno gallego para no declarar este elemento patrimonial como Ben de Interese Cultural (BIC), por el que llevan años luchando.

Ante esta situación, Alén Nós solicita al Concello redondelano que reactive «de inmediato» la petición de declaración BIC, aprobada por unanimidad por el pleno de la corporación en 2013 y en 2020 y sistemáticamente ignorada por la Xunta. El colectivo destaca además que la Autoridade Portuaria de Vigo, propietaria del bien, «ten a obriga legal de conservalo e non pode escudarse no seu abandono para pretender o seu desmantelamento».

Desde la asociación cultural muestran su satisfacción ante la confirmación de que la Xunta admitió las alegaciones al Catálogo de bens de valor cultural no litoral, incorporando más de cien nuevos elementos patrimoniales en la provincia de Pontevedra, entre los que destaca el cargadero de mineral Coto Wagner, en el histórico enclave de Rande. Para Alén Nós, este hito administrativo supone un «xiro de 180 graos na loita pola salvagarda do patrimonio industrial de Redondela», ya que al reconocer formalmente la propia Xunta al cargadero como un bien de valor cultural, «cae por completo calquera escusa técnica ou política para seguir negándolle a declaración de BIC», la máxima categoría de protección que otorga la Lei de Patrimonio de Galicia.

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Por este motivo, se dirigen al gobierno local para que, valiéndose de esta nueva herramienta jurídica, vuelva iniciar y tramitar con carácter de urgencia la solicitud ante la Xunta.