Rande celebra su festival de música tradicional
Actuarán siete agrupaciones del entorno en un escenario junto al museo Meirande
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La Asociación Deportiva e Cultural de Rande acoge hoy sábado la 17ª edición del Festival de Música Tradicional-Serán de Rande, que se desarrollará en el entorno museo Meirande, junto a la Ría de Vigo, a partir de las 19.30 horas.
La cita ofrecerá las actuaciones del grupo de pandereteiras Anaquiños, grupo de gaitas Os do Matadeiro, pandereteiras O Carballo das Cen Polas, grupo de gaitas Os Xuveniles, pandereteiras Recoiro, grupo folk Acordecanto y la Agrupación O Estreito de Rande.
El festival contará con bebida y comida, donde los asistentes podrán degustar choripán, empanadillas y bocadillos.
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