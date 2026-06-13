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Rande celebra su festival de música tradicional

Actuarán siete agrupaciones del entorno en un escenario junto al museo Meirande

El festival se celebra en el entorno del museo Meirande, junto al mar.

El festival se celebra en el entorno del museo Meirande, junto al mar. / ANTONIO PINACHO

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La Asociación Deportiva e Cultural de Rande acoge hoy sábado la 17ª edición del Festival de Música Tradicional-Serán de Rande, que se desarrollará en el entorno museo Meirande, junto a la Ría de Vigo, a partir de las 19.30 horas.

La cita ofrecerá las actuaciones del grupo de pandereteiras Anaquiños, grupo de gaitas Os do Matadeiro, pandereteiras O Carballo das Cen Polas, grupo de gaitas Os Xuveniles, pandereteiras Recoiro, grupo folk Acordecanto y la Agrupación O Estreito de Rande.

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El festival contará con bebida y comida, donde los asistentes podrán degustar choripán, empanadillas y bocadillos.

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