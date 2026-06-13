Rande celebra su festival de música tradicional

La Asociación Deportiva e Cultural de Rande acoge hoy sábado la 17ª edición del Festival de Música Tradicional-Serán de Rande, que se desarrollará en el entorno museo Meirande, junto a la Ría de Vigo, a partir de las 19.30 horas.

La cita ofrecerá las actuaciones del grupo de pandereteiras Anaquiños, grupo de gaitas Os do Matadeiro, pandereteiras O Carballo das Cen Polas, grupo de gaitas Os Xuveniles, pandereteiras Recoiro, grupo folk Acordecanto y la Agrupación O Estreito de Rande.

Noticias relacionadas

El festival contará con bebida y comida, donde los asistentes podrán degustar choripán, empanadillas y bocadillos.