Muere un motorista en Redondela

El piloto de una moto falleció en la noche de este viernes en Redondela.

Según informa Emerxencias 112 Galicia, el accidente se produjo en torno a las once de las noche en el Camiño de Fortóns, de la carretera N-550 de Redondela, al parece. La colisión se produjo por una salida de vía.

Fue un particular quien avisó del siniestro, lo que permitió desplegar el operativo de asistencia en el que participaron, además de los profesionales sanitarios, efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico.

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Sin embargo, el motorista no pudo sobrevivir a las graves heridas sufridas, confirmándose su fallecimiento poco después de la llegada del equipo médico.