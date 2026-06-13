SUCESOS
Muere un motorista en Redondela
El accidente tuvo lugar en el Camiño de Fortóns, en la N-550
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El piloto de una moto falleció en la noche de este viernes en Redondela.
Según informa Emerxencias 112 Galicia, el accidente se produjo en torno a las once de las noche en el Camiño de Fortóns, de la carretera N-550 de Redondela, al parece. La colisión se produjo por una salida de vía.
Fue un particular quien avisó del siniestro, lo que permitió desplegar el operativo de asistencia en el que participaron, además de los profesionales sanitarios, efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico.
Sin embargo, el motorista no pudo sobrevivir a las graves heridas sufridas, confirmándose su fallecimiento poco después de la llegada del equipo médico.
- La gallega Tatiana Badiola de 33 años, entre las primeras beneficiadas por las ayudas de la ley ELA: «Ahora empieza otro desafío; convertir ese derecho en cuidados reales»
- El personal del Meixoeiro, en taxi a trabajar
- Muere a los 78 años María Isabel Fraga, la hija de Manuel Fraga Iribarne, durante un viaje humanitario en Madagascar
- ¿Regreso de Citroën al Celta? Stellantis vuelve a patrocinar al mundo del deporte
- David Lago, alumno de Redondela con una de las mejores notas de la PAU en Galicia (9,75): «A mí lo que me gusta es resolver problemas»
- Una mujer de Vilanova de Arousa busca en Cangas a la familia de la hija que su abuelo tuvo fuera del matrimonio
- Muere un motorista en un choque con una furgoneta en la A-52 en Ribadavia
- Cordeiro suspende la Festa da Empanada de Millo do País