Bas denuncia el «abandono» de las parroquias

El PP de Redondela denuncia el «absoluto abandono» de las parroquias por parte del actual gobierno bipartito, por lo que ha iniciado una gira de reuniones informativas y de trabajo con los distintos colectivos vecinales y culturales para conocer sus demandas y principales necesidades.

El objetivo es diseño y ejecución de lo que denomina un Plan de Acción Prioritaria para las parroquias que desarrollaría a partir del próximo año si los populares consiguen ganar las elecciones y recuperar la Alcaldía. El líder del PP, Javier Bas, junto con el edil Miguel Álvarez, se reunió esta semana con las asociaciones de Vilar de Infesta y señaló que «é preciso e de xustiza que se corrixa canto antes o déficit xerado nas parroquias durante os mandatos de Digna Rivas e nós temos o compromiso e a obriga moral de atender ao noso rural», un territorio para el que garantizó inversiones urgentes. En este sentido, recalcó que esta especie de plan de choque sería complementario con las infraestructuras que precisan los cascos urbanos de Redondela y Chapela.

Bas reveló que las necesidades de las parroquias son «diferenciadas segundo a súa casuística, pero compartidas en moitas cuestións», por lo que, tras recorrer gran parte del municipio para recoger sus solicitudes y sugerencias, anuncia este plan de acción prioritaria en las zonas rurales como uno de los principales compromisos de su partido.

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Respecto al encuentro en Vilar, Bas se reunió con los representantes de la Asociación de Veciños, de la Asociación Cultural, de la Comunidade de Montes y de la Comunidade de Usuarios de Augas para abordar diferentes cuestiones de interés para la parroquia, como la situación del expediente del deslinde con el Concello de Mos en el entorno del Miliario Romano, el estado en el que se encuentra el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), la situación de las instalaciones deportivas, especialmente en referencia al campo de fútbol, así como aspectos relacionados con la conectividad y la movilidad, entre otras cuestiones que serán tenidas en cuenta por el PP en su programa electoral.