La hija de Manuela Barbosa: «Siento mucha impotencia, ha sido muy duro»

Dolor e impotencia. Estos son los sentimientos de la familia de Manuela Barbosa Sousa tras conocer el sobreseimiento provisional y archivo de la causa judicial que se seguía por la muerte violenta de esta vecina de Redondela de 66 años de edad que desapareció en julio de 2021 en Arcade. Tres años después se encontraron sus restos óseos en una finca privada en las afueras de la localidad a escasos 300 metros de la casa donde reside una de sus hijas, a donde la mujer se dirigía cuando se le perdió la pista, y la autopsia practicada detectó tres golpes en el cráneo compatibles con un homicidio. Sin embargo, tras una larga investigación por parte de la Guardia Civil y del juzgado sin lograr resolver el caso, el cierre deja muchos interrogantes abiertos.

«Todo este largo proceso de casi cinco años ha sido muy duro y que se cierre de esta forma produce mucho dolor. Da mucha rabia que, después de que se encontrara el cuerpo de mi madre y se confirmara que fue víctima de una muerte violenta, seguir sin saber qué es lo que le pasó, quién fue el autor de su muerte y el porqué lo hizo. Se siente mucha impotencia», asegura Raquel Álvarez Barbosa, que solo quiere que se haga justicia con su madre.

El abogado de la familia, Lucíano Prado, explica que después del archivo provisional decretado por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, por ahora no pueden hacer nada judicialmente hablando ya que es un auto firme contra el que no cabe ya recurso ordinario alguno. «Salvo que haya alguna novedad sobre el asunto, no hay nada que podamos hacer», indica.

Para la hija de Manuela esto deja una puerta abierta como única esperanza para que el procedimiento tenga una nueva oportunidad en el futuro si surgiera alguna información o dato nuevo que permitiera tirar de algún nuevo hilo para reactivar la instrucción. «Pese a que somos conscientes de que existe esta posibilidad, la realidad es que tenemos que aceptar con mucho dolor el cierre del caso sin resolver a pesar de los muchos errores que ha habido. Pero por mucha impotencia que nos genere esta situación, tenemos que seguir viviendo y ojalá en un futuro aparezca una pista que permita reabrir la causa», apunta.

Raquel reconoce que un caso tan extraño como el de la muerte de su madre y el largo proceso de investigación sin llegar a cerrarse le ha afectado mucho tanto desde el punto de vista anímico como psicológico. «Es un caso tan extraño que ha hecho que el proceso sea más duro. Que apareciese su cuerpo con signos de una muerte violenta y que no se sepa nada sobre el autor o autores de los hechos no me tranquiliza ni me alivia, no sé si sería mejor que no hubiera aparecido. Nunca había sido miedosa y ahora sufro crisis de pánico cuando salgo a la calle, hasta tuve que adquirir un perro», admite Raquel.

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Si como todo indica la muerte de Manuela Barbosa fue realmente un homicidio, el autor está en la calle y podría volver a actuar. Algo que nadie se explica en una localidad pequeña como Arcade, de unos 4.500 vecinos. «No me entra en la cabeza cómo no se puede resolver un caso así, hay tantas cosas extrañas, tantos errores. Tenemos que aceptar que se archive la causa judicial para seguir con nuestra vida, quedarnos con el recuerdo de todo los momentos buenos que pasamos con mi madre, aunque siempre nos quedará el dolor por tantos interrogantes que quedan abiertos», lamenta.