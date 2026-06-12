Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elegir carreras en GaliciaLíder del Tren de AraguaJoyas de ZapateroGalicia ronda los 40ºReservas hoteles Vigo105 años de Flora LorenzoCantero gallego de Gaudí
instagramlinkedin

Solidaridad

La Fundación Rivero Alonso celebra su cóctel benéfico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Antonio Pinacho

A.P.

Redondela

El Patronato de la Fundación Filomena Rivero Alonso organiza el próximo martes 16, a las 20.00 horas, el tradicional cóctel a beneficio de Cáritas en la Casona da Torre (Cedeira). El acto incluye una conferencia del director de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Víctor Cageao, que hablará sobre la historia y la actualidad de la galería de las Colecciones Reales inaugurada en 2023 en Madrid.

El precio de la entrada entrada que incluye el cóctel es de 20 euros y se puede adquirir en el Café da Vila o reservando en info@fundacionfilomena.com n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents