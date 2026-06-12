La Fundación Rivero Alonso celebra su cóctel benéfico

El Patronato de la Fundación Filomena Rivero Alonso organiza el próximo martes 16, a las 20.00 horas, el tradicional cóctel a beneficio de Cáritas en la Casona da Torre (Cedeira). El acto incluye una conferencia del director de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Víctor Cageao, que hablará sobre la historia y la actualidad de la galería de las Colecciones Reales inaugurada en 2023 en Madrid.

El precio de la entrada entrada que incluye el cóctel es de 20 euros y se puede adquirir en el Café da Vila o reservando en info@fundacionfilomena.com n