Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de Calor GaliciaNotas PAU GaliciaCondenado Lotero CoruñaRobo Planos MaquinariaBCE sube tiposNuevo Juez Decano VigoAviones Delta VigoMural de Lula Goce en Baiona
instagramlinkedin

Sector editorial

La Feira do Libro de Redondela ofrece cuatro días de actividad cultural

El conselleiro de Cultura destaca la cita por su «importante labor de dinamización cultural»

Acto inaugural de la Feira do Libro, con José López Campos y Digna Rivas.

Acto inaugural de la Feira do Libro, con José López Campos y Digna Rivas. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La Alameda Castelao de Redondela es desde ayer una «puerta a universos infinitos» con la inauguración de la Feira do Libro, la quinta del circuito que impulsa la Xunta en colaboración con la Federación de Librarías de Galicia y el Concello. El evento ofrece cuatro días de intensa actividad cultural que buscan llenar la villa de literatura, música, talleres y artes escénicas hasta el domingo.

El acto de inauguración oficial contó con la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, que estuvo acompañada por el conselleiro de Cultura, José López Campos, la librera Tania Lago, en representación de las nueve casetas instaladas en el recinto, y la periodista de FARO DE VIGO Carolina Sertal, encargada de pronunciar el pregón.

Rivas reafirmó el «compromiso absoluto e estratéxico» del gobierno local con el fomento de la lectura, destacando que «ler fainos cidadáns máis libres, máis críticos e máis humanos». Asimismo puso en valor el papel crucial del comercio local y del sector editorial, agradeciendo el esfuerzo y la resistencia de las librerías participantes, que ofrecen un 10% de descuento en todos sus libros durante la feria.

López Campos visita uno de los puestos, ayer, en la feria.

López Campos visita uno de los puestos, ayer, en la feria. / FdV

Por su parte, López Campos invitó a la ciudadanía «a gozar da ampla programación coa que conta esta iniciativa», que incluye 40 actividades entre las que destaca las firmas de libros en las que participarán más de 30 escritores. También destacó la «importante labor de dinamización cultural e o impulso ao sector do libro».

Entre los platos fuertes del programa oficial destaca el encuentro cultural del sábado con el autor Julio Alonso y la gaiteira Rebeca Carrera alrededor de la evolución de la gaita y la muiñeira, así como la firma de ejemplares del redondelano Juan Migueles, quien presentará en la caseta de la librería Rosalía e Compañía su «Calendario histórico de Redondela», una obra que la alcaldesa calificó como «imprescindible para repensar e coñecer o pasado e a identidade do noso municipio».

La alcaldesa Digna Rivas con sus compañeros de corporación en una de las casetas.

La alcaldesa Digna Rivas con sus compañeros de corporación en una de las casetas. / FdV

Rivas también expresó el orgullo de la villa por contar como pregonera con la periodista local Carolina Sertal, a quien definió como «o reflexo dunha mocidade profesional, brillante e cun firme compromiso coa palabra e coa comunicación». Tras el pregón, las autoridades realizaron el tradicional paseo institucional por las casetas para saludar a los libreros y compartir las primeras impresiones con los vecinos y visitantes que se acercaron a la Alameda redondelana.

Noticias relacionadas

Para todos los públicos

La feria mantendrá sus puertas abiertas en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. La carpa de actividades acogerá espectáculos infantiles como Os Xogos do Paporrubio, talleres creativos con David Rodríguez Paz y Marc Taeger, y el concierto de Paco Nogueiras el domingo como broche de oro. Desde el Concello de Redondela animan a todos los vecinos y visitantes a acercarse a la feria para festejar las letras y disfrutar de todas las actividades, que son de acceso libre y gratuito balde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aparece, en perfecto estado, la joven que la Policía de Moaña buscaba desde la noche del martes
  2. Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
  3. De jugar en el Celta de Vigo a emprender juntos: Dos jóvenes gallegos impulsan cultura, tecnología y responsabilidad social con Zona Norte Podcast
  4. Buscan a una joven de 19 años de Moaña desaparecida desde el martes
  5. Alumnos de colegios privados en Galicia obtienen mejores expedientes y notas de acceso a la universidad
  6. Las K9 eléctricas llegarán más lejos: Stellantis planea una nueva evolución para las baterías de las furgonetas viguesas
  7. El peaje de la selectividad sobre el expediente en Galicia: el alumnado de sobresaliente se reduce a la mitad tras la prueba
  8. La exmujer del agente FIFA Toni Otero acepta dos años de cárcel y deberá devolver casi 400.000 euros

El Camino Portugués por Tui supera los 12.000 «amigos»

El Camino Portugués por Tui supera los 12.000 «amigos»

«O libro de Barro», deseño, modernidade e identidade

«O libro de Barro», deseño, modernidade e identidade

Carlos García Galán, director del programa Base Lunar de la NASA: «Las misiones Artemis van a inspirar a millones de niños y niñas en el mundo y eso va a tener un beneficio para la humanidad increíble»

Carlos García Galán, director del programa Base Lunar de la NASA: «Las misiones Artemis van a inspirar a millones de niños y niñas en el mundo y eso va a tener un beneficio para la humanidad increíble»

Un hilo de mitología, historia y valores

Un hilo de mitología, historia y valores

La Feira do Libro de Redondela ofrece cuatro días de actividad cultural

La Feira do Libro de Redondela ofrece cuatro días de actividad cultural

La compra de cromos de la colección del Mundial de fútbol, una misión casi imposible también en Vigo: «En 30 años nunca vi esto»

La compra de cromos de la colección del Mundial de fútbol, una misión casi imposible también en Vigo: «En 30 años nunca vi esto»

«Incidencia, muller, pedra» de AveLina Pérez: contra toda norma

«Incidencia, muller, pedra» de AveLina Pérez: contra toda norma

Los cruces ciegos de A Estrada

Los cruces ciegos de A Estrada
Tracking Pixel Contents