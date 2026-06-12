La Feira do Libro de Redondela ofrece cuatro días de actividad cultural

La Alameda Castelao de Redondela es desde ayer una «puerta a universos infinitos» con la inauguración de la Feira do Libro, la quinta del circuito que impulsa la Xunta en colaboración con la Federación de Librarías de Galicia y el Concello. El evento ofrece cuatro días de intensa actividad cultural que buscan llenar la villa de literatura, música, talleres y artes escénicas hasta el domingo.

El acto de inauguración oficial contó con la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, que estuvo acompañada por el conselleiro de Cultura, José López Campos, la librera Tania Lago, en representación de las nueve casetas instaladas en el recinto, y la periodista de FARO DE VIGO Carolina Sertal, encargada de pronunciar el pregón.

Rivas reafirmó el «compromiso absoluto e estratéxico» del gobierno local con el fomento de la lectura, destacando que «ler fainos cidadáns máis libres, máis críticos e máis humanos». Asimismo puso en valor el papel crucial del comercio local y del sector editorial, agradeciendo el esfuerzo y la resistencia de las librerías participantes, que ofrecen un 10% de descuento en todos sus libros durante la feria.

López Campos visita uno de los puestos, ayer, en la feria. / FdV

Por su parte, López Campos invitó a la ciudadanía «a gozar da ampla programación coa que conta esta iniciativa», que incluye 40 actividades entre las que destaca las firmas de libros en las que participarán más de 30 escritores. También destacó la «importante labor de dinamización cultural e o impulso ao sector do libro».

Entre los platos fuertes del programa oficial destaca el encuentro cultural del sábado con el autor Julio Alonso y la gaiteira Rebeca Carrera alrededor de la evolución de la gaita y la muiñeira, así como la firma de ejemplares del redondelano Juan Migueles, quien presentará en la caseta de la librería Rosalía e Compañía su «Calendario histórico de Redondela», una obra que la alcaldesa calificó como «imprescindible para repensar e coñecer o pasado e a identidade do noso municipio».

La alcaldesa Digna Rivas con sus compañeros de corporación en una de las casetas. / FdV

Rivas también expresó el orgullo de la villa por contar como pregonera con la periodista local Carolina Sertal, a quien definió como «o reflexo dunha mocidade profesional, brillante e cun firme compromiso coa palabra e coa comunicación». Tras el pregón, las autoridades realizaron el tradicional paseo institucional por las casetas para saludar a los libreros y compartir las primeras impresiones con los vecinos y visitantes que se acercaron a la Alameda redondelana.

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Para todos los públicos

La feria mantendrá sus puertas abiertas en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. La carpa de actividades acogerá espectáculos infantiles como Os Xogos do Paporrubio, talleres creativos con David Rodríguez Paz y Marc Taeger, y el concierto de Paco Nogueiras el domingo como broche de oro. Desde el Concello de Redondela animan a todos los vecinos y visitantes a acercarse a la feria para festejar las letras y disfrutar de todas las actividades, que son de acceso libre y gratuito balde.