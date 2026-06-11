La Diputación financiará la reforma de la avenida Ernestina Otero

La Diputación de Pontevedra se encargará de financiar al 100% con 660.000 euros las obras de renovación de la pavimentación y mejora de la accesibilidad de la avenida Ernestina Otero de Redondela y su continuación por el paseo de A Xunqueira, unos fondos a los que también se sumarán los 420.000 euros para el futuro museo dedicado a la obra del artista Ángel Barros , lo que supone el 40% del presupuesto de la actuación. La Xunta de Goberno del organismo provincial aprobará este viernes los recursos para ambas actuaciones, enmarcados en el Plan +Provincia 2026-2027 que destinará a Redondela cerca de 2,2 millones de euros sumando las cuatro líneas de 2026 y la línea 1 de 2027, a la este año se puede acceder anticipadamente.

El diputado provincial Alejandro Lorenzo visitó ayer las zonas en las que se realizarán las actuaciones y explicó que el Concello de Redondela acometerá la mejora en la avenida Ernestina Otero y en su continuación por el paseo de A Xunqueira, un proyecto que incluye la renovación de la pavimentación, mejora de la accesibilidad, nuevo mobiliario urbano, iluminación y zonas verdes en todo el trazado, desde el paseo de A Portela hasta el Salgueiral. En todo este tramo se ralentizará el tráfico rodado para corregir las velocidades excesivas detectadas en la zona y en algunos puntos se elevará la calzada al nivel de las aceras y se unificará el espacio con piedra natural.