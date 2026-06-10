Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva Agenda Médicos FamiliaJóvenes Empresarios VigoResultados Bimba y LolaIncidencias Selectividad GaliciaFalsos Desnudos SilledaDesaparecida en MoañaEntrevista Antañón
instagramlinkedin

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Un vecino de Chapela graba de madrugada las obras de Adif al pie de su balcón: «Meses llevamos sufriendo»

Residentes de la parroquia redondelana denuncian trabajos nocturnos con maquinaria y martillos neumáticos a pocos metros de las viviendas y reclaman mediciones acústicas y medidas correctoras

El insorportable ruido nocturno de un martillo neumático a metros de las viviendas de los vecinos de Chapela

El insorportable ruido nocturno de un martillo neumático a metros de las viviendas de los vecinos de Chapela

Cedido

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marta Clavero

Marta Clavero

Un vecino de Chapela ha grabado desde su vivienda el ruido que, según denuncia, soportan los residentes de la zona urbana de la parroquia redondelana por las obras ferroviarias de Adif durante la madrugada. En el vídeo, de casi minuto y medio, se aprecia a varios operarios trabajando de noche junto a las vías, con focos y maquinaria, a escasa distancia de las casas.

El afectado expresa el malestar vecinal por una situación que, asegura, se prolonga desde hace meses. «Meses llevamos sufriendo los vecinos de Chapela con horas por la noche de martillos neumáticos», señala en su queja.

El residente sostiene además que las molestias se producen muy cerca de las viviendas. «La Policía dice que como es Adif pueden trabajar de noche, pero los decibelios por ruido a 20 metros de las ventanas de las casas no importan», lamenta.

Trabajadores de Adif durante las labores de mejora de la línea del ferrocarril en la zona de Rande. | A. PINACHO

Trabajadores de Adif durante las labores de mejora de la línea del ferrocarril en la zona de Rande. / A. PINACHO

La denuncia se suma al malestar trasladado en los últimos días por la Asociación de Vecinos de Chapela, que ya había advertido de las molestias provocadas por los trabajos ferroviarios en horario nocturno, con actuaciones que, según el colectivo, se desarrollan aproximadamente entre las 0.30 y las 5.00 horas. Los residentes aseguran que el uso de maquinaria genera ruidos, chirridos y vibraciones que impiden el descanso en una zona con una elevada densidad de población.

Desde la asociación vecinal recuerdan que la línea ferroviaria acaba de reabrirse al tráfico después de permanecer varias semanas cerrada por obras, por lo que no entienden que determinadas actuaciones se ejecuten ahora de madrugada. «Consideramos que moitas destas tarefas, como é a realización de axustes para estabilizala, podían terse realizado durante o período no que a circulación ferroviaria estaba interrompida, evitando así novas molestias nocturnas», apuntan.

Noticias relacionadas y más

Las obras desde el balcón de un vecino.

Las obras desde el balcón de un vecino. / Cedida

El colectivo reconoce la importancia de las mejoras y del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, pero reclama que estos trabajos se compatibilicen con el derecho al descanso y la calidad de vida de los residentes próximos a las vías.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents