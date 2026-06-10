Tres redondelanos crean una ‘app’ para porras del Mundial

El Mundial de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, que arranca mañana con el partido entre la selección azteca y Sudáfrica, no solo se va a disputar en los estadios. Grupos de amigos, familiares o compañeros de trabajo tendrán también la oportunidad de compartir la emoción de los partidos a través de una innovadora aplicación móvil creada por tres jóvenes ingenieros informáticos de Redondela que permite a los aficionados disfrutar el campeonato de una forma más participativa y divertida, compitiendo a través de porras y predicciones de los resultados de cada partido.

La aplicación, denominada Bodegol, ha sido programada por Pablo Santos, Luís Prada y Sergio Prieto para ofrecer a los usuarios la posibilidad de crear grupos privados con personas de su entorno y realizar sus apuestas sobre los marcadores de los encuentros del Mundial. Los participantes acumularán puntos en función del acierto de sus prediciones y pueden consultar clasificaciones en tiempo real para comprobar quien lidera la competición.

De arriba a abajo, los jóvenes redondelanos Luís Prada, Sergio Prieto y Pablo Santos, creadores de Bodegol. / FdV

La idea surgió, según explica Pablo Santos, uno de sus creadores, tras observar que muchas personas organizaban porras informales durante los grandes eventos deportivos. «Quixemos crear unha ferramenta sinxela e entretida que permitise compartir a emoción de cada partido e competir cos amigos desde o móbil», indica.

La plataforma destaca por facilidad de uso, con un sistema intuitivo para registrar predicciones, seguir los resultados de los encuentros y conocer la evolución de la clasificación de cada grupo. Además, los usuarios pueden recibir notificaciones antes del inicio de los partidos para no olvidarse de realizar sus apuestas.

«Quixemos crear unha ferramenta sinxela e entretida que permitise compartir a emoción de cada partido» Pablo Santos — Creador de la "app"

El proyecto, desarrollado íntegramente por los tres jóvenes redondelanos, combina tecnología y deporte para ofrecer una nueva experiencia a los seguidores del fútbol, especialmente durante la celebración de este Mundial que arranca con la selección española como una de las favoritas para levantar la copa.

Con esta iniciativa, sus impulsores buscan acercar una alternativa digital para hacer más emocionante el seguimiento de la competición y fomentar la interacción entre amigos alrededor de su pasión por el fútbol.

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La aplicación está disponible para su descarga, accesible desde el navegador web https://bodegol.app.