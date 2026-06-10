Redondela logra la financiación para el museo dedicado a Ángel Barros

El Museo Municipal que albergará la obra del artista redondelano Ángel Barros por fin será una realidad a pesar del bloqueo de los grupos de la oposición. El gobierno local anunció ayer a los colectivos culturales y a la propia familia de Barros que el Concello ha logrado la financiación necesaria para poder llevar adelante este ambicioso proyecto.

La alcaldesa redondelana Digna Rivas asegura que asumirá la ejecución de esta dotación cultural a través del programa bianual Plan +Provincia 2026-2027 de la Diputación, garantizando así que la dotación no quede paralizada. Con todo, la dirigente local volvió a criticar la postura de los grupos del PP y BNG en el pleno del pasado mes de febrero, cuando sus votos negativos impidieron sacar adelante este proyecto calificado por regidora como «totalmente prioritario para o municipio». En concreto, la oposición tumbó la propuesta económica que recogía una subvención de 466.800 euros de fondos propios del Concello —el 40% del coste total de la actuación, que asciende a 1.167.000 euros— y el resto se financiaría con ayudas de la UE ya aprobadas. Este rechazo de la oposición hacía peligrar la obra y una subvención europea histórica, por lo que obligó al gobierno local a buscar alternativas.

Rivas lamenta que esta maniobra de la oposición «supoña un atraso totalmente innecesario e obrigue a investir uns fondos provinciais que poderían terse utilizado para cubrir outros proxectos para o municipio». Además subrayó el «dano político» y el «custe emocional» de la negativa de la oposición. «Amosan una falta de compromiso absoluto coa cultura e o patrimonio, unha estratexia que atrasa a posta en marcha do que vai ser o primeiro museo da historia do municipio», y les reprochó que la actitud de populares y nacionalistas impidiese al propio Ángel Barros ver aprobada la financiación para el museo que albergará su obra, ya que falleció el pasado 1 de abril a los 90 años.

El concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar, considera paradójico que «o proxecto que non lle servía ao grupo municipal popular para investir os fondos propios do Concello, si lle serve á Deputación gobernada polo PP para financialo co plan provincial».

Por su parte, la asociación Amigos de Ángel Barros y el colectivo cultural Alén Nós aplaudieron la gestión del Concello «para facer realidade esta obra tan agardada» tras el revés que supuso el bloqueo de la oposición hace tres meses y agradecieron también «o apoio de todas as persoas que asinaron o manifesto de apoio á construción do museo».