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Seguridad vial

Abel Losada llama a la prevención ante el aumento de los atropellos mortales

Redondela fue escenario de una jornada de la campaña de seguridad vial centrada en los riesgos para los peatones en las carreteras

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Redondela fue escenario ayer de una jornada de la campaña de prevención de atropellos promovida por la Subdelegación del Gobierno, la Jefatura Provincial de Tráfico y la Guardia Civil, que contó con la colaboración del Concello de Redondela.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, subrayó la importancia de sumar esfuerzos entre administraciones y sociedad para reforzar la prevención y la sensibilización en materia de seguridad vial, especialmente ante el incremento de los atropellos mortales registrado en la provincia durante los primeros meses del año. Losada recordó que la seguridad vial requiere de la implicación de toda la ciudadanía y apeló a la máxima prudencia tanto al volante como nos desplazamientos a pie.

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El acto contó con la participación de la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas; la jefa provincial de Tráfico, Paula Yubero; representantes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, además de los vecinos.

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