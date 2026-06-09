Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita Papa EspañaReacción de la CIUGMarineros Novo RuivoCentros comerciales VigoStellantis transición energéticaJoven traumatismo cranealPedraz cita a NarbonaCelta Fortuna
instagramlinkedin

Mercado de Redondela

Los vendedores claman por la reforma de la plaza de abastos

La Asociación de Empresarios realizará una encuesta sobre las necesidades y se la enviará al Concello y a los partidos políticos

Miembros de los distintos grupos políticos ante el Mercado Municipal de Redondela.

Miembros de los distintos grupos políticos ante el Mercado Municipal de Redondela. / A.E.R.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La Asociación de Empresarios de Redondela, entidad que representa los intereses comunes de los vendedores de la plaza de abastos, lleva años alertando del deterioro progresivo de este recinto y de la pérdida de competitividad frente a otros formatos comerciales. Con motivo del Día dos Mercados, la directiva del colectivo empresarial consiguió una imagen poco habitual en la política local: representantes de los grupos PSOE, AER y PP coincidiendo en la necesidad de acometer una reforma integral en la plaza redondelana con el objetivo de revitalizar este espacio histórico y garantizar su viabilidad futura.

El colectivo considera que el respaldo político unánime «abre unha oportunidade estratéxica para avanzar cara a un proxecto de modernización que combine actualización estrutural, dinamización comercial e posta en valor patrimonial», explica el presidente de la asociación, Enrique Lago.

Por su parte, los placeros señalan que la situación «é xa crítica» y reclaman claridad sobre los plazos, el alcance y el modelo de intervención. Según manifestaron, la continuidad de muchos puestos depende «directamente de que a reforma deixe de ser unha intención e se converta nun proceso planificado e calendarizado».

Noticias relacionadas

El dirigente de la Asociación de Empresarios destaca que la plaza de abastos es un activo económico, turístico, social, cultural e identitario para Redondela, por lo que considera que su transformación «debe abordarse con criterios técnicos, de participación ciudadana y visión de futuro». Para ello, en los próximos días pondrá en marcha una encuesta públicacon el objetivo de recoger necesidades y propuestas que permitan elaborar un documento base para trasladar al Concello y a todos los grupos políticos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una boda de altura, mucho baile, visita a Urgencias y una luna de miel sobre ruedas
  2. Un vigués pide el indulto para su hermana, condenada en A Lama a seis años de prisión y diagnosticada de TEA tras los hechos
  3. La Comisión Europea denuncia a España por no depurar las aguas residuales: en Galicia pone el foco en seis localidades
  4. Luz verde al inicio de la revolución para la Praza de España de Vigo: el Concello aprueba la primera licencia del ámbito
  5. Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
  6. Muere un joven de Soutomaior en una salida de vía en Ponte Caldelas
  7. El emotivo homenaje de la hija de Toño Castro a su padre, el central del Compos que sigue vivo en la memoria
  8. El Celta Fortuna jugará la final por el ascenso

Medallistas de arte efímero

Medallistas de arte efímero

Alfombristas de Ponteareas: «Conseguimos hacer dos Corpus en un día, fue un trabajo titánico»

Alfombristas de Ponteareas: «Conseguimos hacer dos Corpus en un día, fue un trabajo titánico»

El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

Más de un centenar de nidos de gaviota retirados en menos de un mes en Vigo: estos son los pasos a seguir

Más de un centenar de nidos de gaviota retirados en menos de un mes en Vigo: estos son los pasos a seguir

Aramark gana el concurso del comedor del Hospital do Salnés

Aramark gana el concurso del comedor del Hospital do Salnés

Los vendedores claman por la reforma de la plaza de abastos

Los vendedores claman por la reforma de la plaza de abastos

Hallazgo vigués en el Instituto Pasteur de París: el biólogo Rubén González demuestra que los virus aceleran el envejecimiento

Hallazgo vigués en el Instituto Pasteur de París: el biólogo Rubén González demuestra que los virus aceleran el envejecimiento

Vecinos vigilarán los montes del Baixo Miño para evitar incendios

Vecinos vigilarán los montes del Baixo Miño para evitar incendios
Tracking Pixel Contents