Los vendedores claman por la reforma de la plaza de abastos

La Asociación de Empresarios de Redondela, entidad que representa los intereses comunes de los vendedores de la plaza de abastos, lleva años alertando del deterioro progresivo de este recinto y de la pérdida de competitividad frente a otros formatos comerciales. Con motivo del Día dos Mercados, la directiva del colectivo empresarial consiguió una imagen poco habitual en la política local: representantes de los grupos PSOE, AER y PP coincidiendo en la necesidad de acometer una reforma integral en la plaza redondelana con el objetivo de revitalizar este espacio histórico y garantizar su viabilidad futura.

El colectivo considera que el respaldo político unánime «abre unha oportunidade estratéxica para avanzar cara a un proxecto de modernización que combine actualización estrutural, dinamización comercial e posta en valor patrimonial», explica el presidente de la asociación, Enrique Lago.

Por su parte, los placeros señalan que la situación «é xa crítica» y reclaman claridad sobre los plazos, el alcance y el modelo de intervención. Según manifestaron, la continuidad de muchos puestos depende «directamente de que a reforma deixe de ser unha intención e se converta nun proceso planificado e calendarizado».

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El dirigente de la Asociación de Empresarios destaca que la plaza de abastos es un activo económico, turístico, social, cultural e identitario para Redondela, por lo que considera que su transformación «debe abordarse con criterios técnicos, de participación ciudadana y visión de futuro». Para ello, en los próximos días pondrá en marcha una encuesta públicacon el objetivo de recoger necesidades y propuestas que permitan elaborar un documento base para trasladar al Concello y a todos los grupos políticos.