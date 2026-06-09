Manifestación
Redondela reclama más recursos para el centro de salud
Denuncian la falta de seis médicos de una plantilla de catorce desde el pasado mes de abril
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Cientos de personas participaron esta tarde en una manifestación en Redondela ante la deficitaria situación asistencial en el municipio. Durante la protesta se denunció las largas esperas de más de veinte días para obtener una cita en el centro de salud redondelano, una situación que atribuyen a la falta de seis médicos desde el pasado mes de abril, de un total de catorce profesionales.
La Asemblea pola Sanidade, que organizó la marcha, también expresó su rechazo al cierre del turno de tarde durante los meses de verano, sin ningún refuerzo en el PAC.
- Un vigués pide el indulto para su hermana, condenada en A Lama a seis años de prisión y diagnosticada de TEA tras los hechos
- La familia de una joven que sufrió un traumatismo craneoencefálico grave reclama al Sergas ampliar la rehabilitación
- Giro del Supremo con los proyectos eólicos paralizados: el tribunal ya no garantiza el derecho a conectarse a la red
- Una boda de altura, mucho baile, visita a Urgencias y una luna de miel sobre ruedas
- Así será el futuro hotel balneario de As Caldas, con categoría 5 estrellas, vistas al Miño, servicios de salud termal, ocio y restauración
- Irlanda certifica que los parques eólicos pueden «convivir» con nasas o palangre pero lo descarta con redes de arrastre
- Radiografía de los centros comerciales de Vigo: entre la plena ocupación y la reinvención para buscar un punto de inflexión
- Un juez de Vigo da la razón a una vecina y anula una sanción por cambio de uso de trastero a vivienda sin licencia