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Manifestación

Redondela reclama más recursos para el centro de salud

Denuncian la falta de seis médicos de una plantilla de catorce desde el pasado mes de abril

Los manifestantes concentrados en la plaza del Concello.

Los manifestantes concentrados en la plaza del Concello. / MARTA G. BREA

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Cientos de personas participaron esta tarde en una manifestación en Redondela ante la deficitaria situación asistencial en el municipio. Durante la protesta se denunció las largas esperas de más de veinte días para obtener una cita en el centro de salud redondelano, una situación que atribuyen a la falta de seis médicos desde el pasado mes de abril, de un total de catorce profesionales.

Aspecto de las pancartas a su llegada a la plaza del Concello.

Aspecto de las pancartas a su llegada a la plaza del Concello. / MARTA G. BREA

La Asemblea pola Sanidade, que organizó la marcha, también expresó su rechazo al cierre del turno de tarde durante los meses de verano, sin ningún refuerzo en el PAC.

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