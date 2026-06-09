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Hallan sin vida a una persona en una piscina de una casa en Redondela

Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de la persona tras recibir el aviso del 112 Galicia a las 17.20 horas

Centro 112 Galicia

Centro 112 Galicia / Xoán Álvarez

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R. V.

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado ayer lunes por la tarde en una piscina de una vivienda situada en la Subida ao Picoto, en la parroquia de Chapela, en el municipio pontevedrés de Redondela.

Según informó el 112 Galicia, el aviso se recibió a las 17:20 horas a través del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Tras tener conocimiento del suceso, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de la persona, que fue encontrada en el interior de la piscina.

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Las fuerzas y cuerpos de seguridad mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso.

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