Soutomaior saca a licitación la reforma de la calle Roxelio Landeiro

El gobierno local de Soutomaior ha sacado a licitación las obras de humanización de la calle Roxelio Landeiro, una actuación que califican de «clave» para continuar con la transformación urbana de Arcade y «avanzar cara a un modelo de vila máis sostible, accesible e pensado para as persoas».

La intervención forma parte del proyecto de renovación integral del núcleo urbano de Arcade tras la transferencia al Concello de la titularidad de los tramos de la PO-264 correspondientes a las calles Xosé Solla, Roxelio Landeiro y Calvario, una demanda histórica que el ejecutivo local conseguió materializar después de casi dos años de negociaciones con la Xunta.

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Diseño que tendrá la calle tras la humanización. / C.S.

Las actuaciones previstas fueron acordadas entre el alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en un encuentro celebrado en la Delegación Territorial de la Xunta en Vigo. Fruto de ese acuerdo, el gobierno gallego asumió las obras de mejora en la bajada a Ponte Sampaio, mientras que el Concello desarrollará la actuación correspondiente a Roxelio Landeiro.