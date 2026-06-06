Manifestación
Redondela saldrá a la calle el próximo día 9 para protestar por la sanidad
Denuncian las carencias del centro de salud, donde la falta de seis médicos desde el pasado mes de abril retrasa hasta los veinte días las esperas para una cita
La Asemblea pola Sanidade convoca a los vecinos de la comarca de Redondela a una manifestación el próximo martes, 9 de junio, a las 20.00 horas. La marcha partirá desde el centro de salud para denunciar el «continuo desmantelamiento» que sufre la atención primaria.
Según afirman, la situación asistencial en el municipio se encuentra en un «punto límite». Desde el pasado mes de abril, el centro de salud de Redondela sufre la falta de seis médicos de un total de catorce profesionales. «Esta carencia de personal genera listas de espera asumibles que superan los veinte días para obtener una cita», aseguran.
La plataforma denuncia que «los recortes materiales y humanos dejan la sanidad pública en un estado de abandono crítico» y advierten que la situación se agravará con la llegada del período estival.
El colectivo rechaza firmemente el cierre del turno de tarde durante los meses de verano, una medida que se ejecutará sin aplicar ningún tipo de refuerzo en el Punto de Atención Continuada (PAC).
Por otro lado, la organización alerta de que las listas de espera en la atención especializada «están manipuladas». Aseguran que «se oculta la más de la tercera parte de las personas en espera» y subrayan que las demoras actuales son mayores que antes de la pandemia, un problema que se vio agravado por la huelga de facultativos.
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