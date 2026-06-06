Un herido tras empotrarse contra un muro en Redondela

Un vehículo se empotró contra un muro en la tarde de este sábado mientras circulaba por la Estrada do Porriño. Su único ocupante resultó herido.

El accidente ocurrió sobre las 16.15 horas en el kilómetro 144 de la N-550, cuando la persona que dirigía el coche perdió el control del mismo y acabó golpeándose contra un muro, según ha informado a FARO el 112 Galicia. El herido fue atendido por los servicios médicos.

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La central de emergencias gallega recibió el aviso de un particular y trasladó lo ocurrido a Urxencias Sanitarias, a la Policía Local de Redondela, a la Protección Civil del municipio y a la Guardia Civil de Tráfico. También alertó a los bomberos por si fuera necesaria una excarcelación, pero finalmente no tuvieron que actuar.