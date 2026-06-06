Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La visita del Papa, en directoCierre de camas del SergasVigo Mundial 2030Vuelco camión cisterna AP-9Nueva conectividad vuelos VigoNegocios con historia en Vigo
instagramlinkedin

Un herido tras empotrarse contra un muro en Redondela

El accidente ocurrió en la tarde de este sábado en la N-550

Carretera N-550, donde ocurrió el accidente.

Carretera N-550, donde ocurrió el accidente. / Google Maps

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Edgar Melchor

Un vehículo se empotró contra un muro en la tarde de este sábado mientras circulaba por la Estrada do Porriño. Su único ocupante resultó herido.

El accidente ocurrió sobre las 16.15 horas en el kilómetro 144 de la N-550, cuando la persona que dirigía el coche perdió el control del mismo y acabó golpeándose contra un muro, según ha informado a FARO el 112 Galicia. El herido fue atendido por los servicios médicos.

Noticias relacionadas

La central de emergencias gallega recibió el aviso de un particular y trasladó lo ocurrido a Urxencias Sanitarias, a la Policía Local de Redondela, a la Protección Civil del municipio y a la Guardia Civil de Tráfico. También alertó a los bomberos por si fuera necesaria una excarcelación, pero finalmente no tuvieron que actuar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro habilita una zona específica para pacientes de salud mental
  2. Condenan a la CIG a pagar 15.000 euros a una trabajadora por negarle la reducción de jornada para el cuidado de sus dos hijos
  3. El Concello de Cangas coloca grandes piedras en la zona de playas para impedir el aparcamiento de turismos y autocaravanas
  4. Povisa ficha al doctor Manuel Ruibal para impulsar la cirugía robótica con el sistema Da Vinci Xi
  5. Povisa sufre su mayor fuga de usuarios con casi 8.000 solicitudes de salida en el mes de elección de hospital
  6. El Celta arrancará la próxima temporada con más espectadores en las gradas de Balaídos: el Concello de Vigo anuncia una importante novedad en el estadio
  7. Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
  8. Profand deja ver por fin el viejo Banco de Galicia: la joya de Pacewicz reaparece en pleno centro de Vigo

Un herido tras empotrarse contra un muro en Redondela

Un herido tras empotrarse contra un muro en Redondela

Pelle Boesen, director de juego y futuro socio de Javi García en el Cangas

Pelle Boesen, director de juego y futuro socio de Javi García en el Cangas

O 'xastre músico' de Vilatuxe comparte a súa vida nunha obra que repasa a historia musical da parroquia

O 'xastre músico' de Vilatuxe comparte a súa vida nunha obra que repasa a historia musical da parroquia

Gael Fernández, campeón de España de Solo Danza Alevín

Gael Fernández, campeón de España de Solo Danza Alevín

Olga Sotelo, presidenta de Adicam, habla sobre la carrera y la 'andaina' solidarias de la entidad

Andreeva conquista Roland Garros y convierte la promesa en una realidad

Andreeva conquista Roland Garros y convierte la promesa en una realidad

José Luis Alonso, director de Stellantis Vigo, premiado por el Colegio de Ingenieros por su trayectoria profesional

José Luis Alonso, director de Stellantis Vigo, premiado por el Colegio de Ingenieros por su trayectoria profesional

La Festa do Viño Tinto do Salnés congrega a miles de personas en Barrantes

La Festa do Viño Tinto do Salnés congrega a miles de personas en Barrantes
Tracking Pixel Contents