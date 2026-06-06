La Banda Municipal de Redondela recuerda a su exdirector Jesús Martínez Álvarez

El exdirector de la Banda de Música Municipal de Redondela, Jesús Martínez Álvarez, fallecido en agosto de 2022 a los 82 años tras toda una vida en esta agrupación musical redondelana, recibió un homenaje a título póstumo por parte de sus excompañeros.

El actual director de la banda, Ricardo Oliver Sorera, otorgó a la viuda, Dolores Pereira, la batuta de la formación en un acto en el que también estuvo presente la alcaldesa, Digna Rivas, que le hizo entrega de un ramo de flores en recuerdo de la exitosa trayectoria de Jesús Martínez durante más de dos décadas al frente de la orquesta.

Martínez cogió la dirección de la banda de música en 1998 cuando la formación se encontraba a punto de desaparecer tras perder a muchos de sus integrantes, pero con esfuerzo consiguió volver a impulsarla llegando a reunir a más de 50 músicos. Durante su etapa al frente de la formación logró un gran prestigio al recibir diplomas y premios en diferentes certámenes, tanto gallegos como estatales e internacionales.

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Jesús Martínez, conocido en en pueblo por «Suso», estuvo vinculado toda su vida a la música desde niño, con más de siete décadas entre instrumentos musicales y partituras. En 2015 recibió un homenaje por su trayectoria en la formación, con motivo de una exposición en el exposición Multiusos de A Xunqueira sobre la historia de 70 bandas repartidas por los 62 municipios de la provincia, la mayoría de ellas nacidas en entornos rurales.