El IES Pedro Floriani denuncia calor extremo en las aulas por falta de aislamiento

La ANPA del instituto Pedro Floriani de Redondela y el conjunto de la comunidad educativa denunciaron ayer las condiciones térmicas sufridas en las aulas durante la ola de calor vivida en la última semana de mayo e inicio de junio, y expresaron su «gran preocupación polo que pode suceder nas próximas semanas e no inicio do curso próximo». Una situación paradójica ya que se trata de un edificio moderno que hace ocho meses inauguró una costosa ampliación en la que se invirtieron dos millones de euros.

Según explican desde el colectivo de padres, las elevadas temperaturas registradas en el interior de algunas dependencias obligaron a interrumpir en varias ocasiones la actividad lectiva, atender al alumnado afectado por el exceso de calor y reubicar grupos desde las aulas más expuestas a la orientación este hacia espacios más protegidos.

Esta situación pudo ser gestionada gracias a la disponibilidad de algunas aulas de Bachillerato liberadas por la cercanía del final de curso, pero alertan que «esta solución provisional non será viable ao comezo do próximo curso escolar, cando a elevada ocupación do centro e a falta de espazos impedirán realizar cambios».

A esta situación se une el frío en las aulas durante el invierno y las goteras que se produjeron en el pabellón de deportes, por lo que demuestra un problema de aislamiento térmico, unas carencias de confort incompatibles con el normal desarrollo de las clases en aulas con 30 alumnos.

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Ante esta situación exigen a la consellería que un compromiso de soluciones urgentes para corregir las deficiencias detectadas.