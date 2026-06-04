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El PP critica los recortes en cultura y deportes para gastar en fiestas

Iván Crespo asegura que el gobierno local aprobó una transferencia de crédito de 50.000 euros para festejos procedente de otras áreas

Los ediles del PP Iván Crespo y Javier Bas.

Los ediles del PP Iván Crespo y Javier Bas. / FdV

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El PP de Redondela denuncia los recortes por parte del gobierno local en las áreas de cultura y deportes, a pesar de contar con cuantías insuficientes, con el objetivo de incrementar la partida de fiestas en una medida que califican de «populista». En concreto, el edil popular Iván Crespo asegura que la alcaldesa, Digna Rivas, «vén de aprobar, vía resolución, unha transferencia de crédito de 50.000 euros a prol da partida de Festexos por insuficiencia económica da mesma, o que confirma a mala xestión económica e a dilapidación dos fondos da mesma por carecer de cartos cando aínda non se alcanzou a metade do exercicio».

Para lograr este dinero para celebraciones, Crespo señala que la transferencia implica la reducción en 25.000 euros de los fondos previstos para museos e infraestructuras culturales y también retirando otros 25.000 euros en la partida para instalaciones y mejoras deportivas. «Cremos firmemente nas nosas festas e tradicións e na necesidade de mantelas e celebralas do mellor xeito, pero desde logo non consentimos que se faga a costa doutras áreas estratéxicas», aseguró Crespo, que pide una explicación.

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