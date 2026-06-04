Interceptan a un conductor en Chapela que circulaba sin el carnet en vigor, ni seguro ni ITV

La Policía Local de Redondela investiga a dos conductores por sendos presuntos delitos contra la seguridad vial detectados durante la madrugada de este jueves en las parroquias de Chapela y Cesantes.

Según informó el departamento policial, en el primero de los casos los agentes dieron el alto a un conductor que circulaba por Chapela y, al hacer caso omiso, intentó escapar aunque rápidamente fue acorralado por tres patrullas que evitaron la huida. Tras proceder a la identificación del conductor, los agentes comprobaron que carecía de permiso de conducir en vigor y también dio positivo en las pruebas indiciarias de detección de drogas. Además, el vehículo circulaba sin la ITV en vigor y sin el seguro obligatorio.

Durante el registro, los agentes también le intervinieron un puñal y varias sustancias estupefacientes.

En el segundo de los casos, agentes de la Policía Nacional dieron el alto a otro vehículo en la parroquia de Cesantes. Tras ser sometido a la prueba de alcohoolemia, el conductor arrojó un resultado positivo con una tasa de 0,80 y 0,83 miligramos por litro de aire espirado, lo que supone el triple de lo permitido, por lo que procedió a ser investigado por la Policía Local.

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Ambos conductores ya han sido citados para juicios rápidos en los juzgados de Redondela.