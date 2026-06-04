Interceptan a un conductor en Chapela que circulaba sin el carnet en vigor, ni seguro ni ITV
El hombre intentó huir de la Policía tras darle el alto una patrulla
Durante el registro, los agentes también le intervinieron un puñal y varias sustancias estupefacientes
La Policía Local de Redondela investiga a dos conductores por sendos presuntos delitos contra la seguridad vial detectados durante la madrugada de este jueves en las parroquias de Chapela y Cesantes.
Según informó el departamento policial, en el primero de los casos los agentes dieron el alto a un conductor que circulaba por Chapela y, al hacer caso omiso, intentó escapar aunque rápidamente fue acorralado por tres patrullas que evitaron la huida. Tras proceder a la identificación del conductor, los agentes comprobaron que carecía de permiso de conducir en vigor y también dio positivo en las pruebas indiciarias de detección de drogas. Además, el vehículo circulaba sin la ITV en vigor y sin el seguro obligatorio.
Durante el registro, los agentes también le intervinieron un puñal y varias sustancias estupefacientes.
En el segundo de los casos, agentes de la Policía Nacional dieron el alto a otro vehículo en la parroquia de Cesantes. Tras ser sometido a la prueba de alcohoolemia, el conductor arrojó un resultado positivo con una tasa de 0,80 y 0,83 miligramos por litro de aire espirado, lo que supone el triple de lo permitido, por lo que procedió a ser investigado por la Policía Local.
Ambos conductores ya han sido citados para juicios rápidos en los juzgados de Redondela.
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