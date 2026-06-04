Arte efímero y tradición en Redondela

Las calles de Redondela amanecieron este jueves cubiertas con un manto de color y aroma a flor para celebrar el Corpus Christi en el día grande de las Festas da Coca. La lluvia fina de la tarde anterior no impidió la confección de los tapices vegetales, realizados por cientos de alfombristas durante la madrugada para honrar el paso de la Virgen «A Gabacha» y el Santísimo en la procesión tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, presidida por el obispo de la diócesis de Tui-Vigo, Antonio José Valín.

Miles de personas abarrotaron las calles del casco urbano desde primeras horas para admirar las alfombras, auténticas obras de arte efímero realizadas a base de pétalos de colores, arena, sal y café y todo tipo de material vegetal elaboradas con una paciencia infinita, en muchos casos con la ayuda de los niños. Aunque el día empezó gris, con el cielo encapotado, durante el transcurso de la mañana fue abriendo hasta quedar una jornada soleada que permitió disfrutar de la fiesta, declarada de Interés Turístico de Galicia, con todo su esplendor.

Una de las Penlas, durante la representación. / PABLO H. GAMARRA

Uno de los momentos más esperados, como cada año, fue la tradicional Danza das Espadas e das Penlas, un espectáculo único cuyos orígenes en el municipio se remontan al siglo XVI. La primera de las representaciones se realizó en el atrio de la iglesia al término de la misa mayor, después de la salida del templo de la Virgen «A Gabacha» a hombros de los costaleros.

La procesión discurrió a paso lento por las calles del casco antiguo, encabezada por los danzantes y la virgen. A continuación, numerosos sacerdotes acompañando al obispo y las autoridades civiles. Los únicos representantes de la corporación en la comitiva religiosa eran los ediles del PP Javier Bas, Sandra Bastos e Iván Crespo, ya que el pacto del gobierno bipartito (PSOE-AER) acordó que no habría representación institucional en la procesión del Corpus. Aunque la alcaldesa Digna Rivas, junto con su equipo de gobierno, estuvo durante toda la mañana recorriendo las calles engalanadas con las coloridas alfombras y esperaron el paso de la comitiva junto al Concello.

La Virgen "A Gabacha" durante la procesión. / PABLO H. GAMARRA

Durante el recorrido se realizaron otras dos paradas para representar la Danza das Espadas e das Penlas en la plaza trasera de la Casa da Torre y en la Praza da Constitución, ambas llenas a rebosar de público.

Los niños también pudieron disfrutar durante la mañana con los gigantes y cabezudos y con el popular dragón de la Coca. Otro de los actos para los más pequeños fue por la tarde, con el concierto de Uxía Lambona e a Banda Molona.

Noticias relacionadas

El cierre de la jornada lo puso la verbena con la actuación de la orquesta Gran Parada en el Campo da Feira.