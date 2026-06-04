Agustín Reguera, nuevo director de Acción Municipal de la Diputación

El exdelegado provincial de la Xunta en Pontevedra y exalcalde de Soutomaior Agustín Reguera asumirá el cargo de director de Acción Municipal e Investimentos de la Diputación de Pontevedra.

El presidente de la institución provincial, Luis López, le dió ayer la bienvenida y destacó su «experiencia e coñecemento do noso territorio», una trayectoria que garantiza que su nombramiento «é un acerto asegurado».