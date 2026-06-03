Festas da Coca
Las Penlas sacan sus alas en Redondela
La localidad de Redondela inició esta tarde sus Festas da Coca con el emotivo acto de relevo de las Penlas, que realizaron su primer baile ante el público que abarrotó el Multiusos de A Xunqueira
La tradicional danza de las Penlas centró esta tarde el acto de apertura de las Festas da Coca con el reconocimiento a las niñas protagonistas, así como a las mujeres que las portan —denominadas «burras»—, una manifestación cultural única que hacen especial esta cita festiva de Redondela, declarada de Interese Turístico de Galicia.
El acto no pudo lucir como en otras ediciones ya que, debido a la lluvia, se tuvo que trasladar al Multiusos de A Xunqueira, cuyo aforo se quedó corto para acoger a los asistentes. Los espectadores pudieron disfrutar del simbólico paso de testimonio generacional de las Penlas, en el que Daniela Piñeiro entregó el gorro a Ashley Blanco, y Sabela Gómez hizo lo propio con Ainara Migueles. Posteriormente se realizó la entrega de las alas a Martina Rodríguez y Mara Vidal, que realizaron la primera representación del baile.
La concejala de Cultura, Rita Pérez, fue la encargada de abrir el acto, con un agradecimiento al «compromiso de toda a vila con esta tradición que é orgullo memoria». A continuación, la pregonera, Carla Abad, destacó la colaboración de todas las personas que cada año «axudan a manter vivas as nosas tradicións» y también, como figura muy vinculada al deporte base del municipio y actual miembro de la Federación Galega de Balonmano, hizo un agradecimiento público «a todos os clubs e asociacións deportivas e culturais polo seu traballo diario, que ten un valor incalculable para a nosa vila». Asemismo animó a las niñas «a seren valentes para romper calquera barreira».
Otro de los momentos destacados fue el homenaje a las alfombristas, en el que se reconoció el trabajo de Josefa y María Alfonso, Daniel Hidalgo, Carla Soutullo, Josefa Calvar, Milagros Barreiro y Carmen Lorenzo.
También se rindió tributo al antiguo jefe de la Danza das Espadas, Bernardo Cobián, y a tres danzantes que cierran esta etapa tras casi veinte años de trayectoria: Thomas y Xoel Schwarz y Fernando Santos.
Por último,la alcaldesa, Digna Rivas, ensalzó la figura de Carla Abad como «un referente deportivo que abriu camiños para as mulleres» e hizo hincapié en que las Festas da Coca «son máis que unha celebración porque son a herdanza que recibimos das xeracións que nos precederon e a responsabilidade de mantelas vivas para as que virán». Durante su intervención, la regidora tuvo palabras de gratitud para el trabajo de la Concejalía de Cultura y todo el persoal municipal «que fai posible esta festa», así como un especial reconocimiento «ás alfombristas, danzantes das Espadas, ás Penlas e ás Burras, aos xigantes e cabezudos e a todas as persoas que fan posible que sintamos a mesma emoción cada ano».
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