La Orquesta Panorama abre las Festas da Coca

Las Festas da Coca arrancan esta tarde a las 18.00 horas con el desfile de los gigantes y cabezudos y un concierto de la Orquesta de Saxos, a las 19.30 horas, que darán paso a los actos de inauguración.

A las 20.00 horas se procederá a la lectura del pregón por Carla Abad Alonso, una figura muy vinculada al deporte base del municipio y actual miembro de la Federación Galega de Balonmano, seguido del acto solemne de relevo de las Penlas y el homenaje a las alfombristas e integrantes de la Danza das Espadas.

Noticias relacionadas

Por último, a partir de las 22.00 horas, comenzará una verbena con la Orquesta Panorama en el Campo da Feira.