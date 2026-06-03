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El jugador de fútbol sala Pablo García recibe el «Orgullo Redondelán»

El pasado mes de abril debutó con la selección absoluta en los partidos amistosos disputados en Finlandia, donde se estrenó como goleador con La Roja

Recepción a Pablo García por la alcaldesa, Digna Rivas, y el edil de Deportes, Antonio Cabaleiro.

Recepción a Pablo García por la alcaldesa, Digna Rivas, y el edil de Deportes, Antonio Cabaleiro. / FdV

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El jugador redondelano de fútbol sala Pablo García «Pachu», actual integrante del Club Deportivo Xota FS de Pamplona, recibió ayer en el Concello de Redondela el reconocimiento «Orgullo redondelán», aprovechando los días de descanso que el deportista pasa en el municipio.

El pasado mes de abril debutó con la selección absoluta en los partidos amistosos disputados en Nokia (Finlandia), donde se estrenó como goleador.

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