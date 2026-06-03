Medio ambiente
Alumnos del instituto de Teis limpian la playa de Arealonga
La actividad de voluntariado logra retirar casi un centenar de kilos de residuos, la mayoría restos de construcción y trozos de vídrio
Un grupo de 22 alumnos voluntarios del IES de Teis participaron en una limpieza de la playa de Arealonga, en Chapela, en una jornada ambiental enmarcada en el proyecto «Mares Circulares», impulsado por Coca-Cola en colaboración con la Asociación Chelonia para la protección y conservación de entornos acuáticos y la promoción de la economía circular y el Concello de Redondela.
Durante la actividad, los participantes realizaron una recogida y clasificación de residuos en la playa, en una acción que permitió retirar un total de 93,58 kilos de residuos de este arenal redondelano. La mayoría de los residuos fueron restos de construcción —trozos de ladrillo, azulejo, cerámica— y fragmentos de vídrios.
La jornada puso de manifiesto el valor de la colaboración entre empresas, entidades ambientales, administraciones públicas y centros educativos para impulsar iniciativas con impacto positivo en el entorno. Además, destaca la importancia de la sensibilización para la conservación de la biodiversidad.
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