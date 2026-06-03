Corpus Christi
Las alfombristas de Redondela cruzan los dedos ante la posibilidad de lluvia
Decenas de niños colaboran en la elaboración de los tapices florales para la procesión de mañana jueves
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Las alfombristas de Redondela, con la colaboración de decenas de niños, iniciaron esta tarde la elaboración de los tapices florales con la vista en el cielo ante la posibilidad de lluvias durante la noche.
El arte efímero cubrirá las calles del centro durante esta madrugada para honrar mañana jueves el paso de la procesión del Corpus Christi y la Danza das Espadas y las Penlas, uno de los momentos más esperados de las fiestas. Esta labor artesanal es el resultado del trabajo durante semanas de centenares de personas en la preparación del material vegetal.
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