Redondela celebra un debate sobre la sostenibilidad marina
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El Multiusos de A Xunqueira de Redondela acoge hoy martes, a las 19.00 horas, un debate sobre la sostenibilidad marina global. Se trata de una de las actividades del proyecto transdisciplinar «Mariscando conCiencias para o futuro», una iniciativa que fusiona pesca artesanal y divulgación científica para imaginar el porvenir de la ensenada de San Simón. El evento pone el foco en conectar la realidad de las mariscadoras gallegas con los retos ambientales, sociales y económicos que afrontan comunidades pesqueras de países como El Salvador, México y Japón.
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