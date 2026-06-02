Redondela celebra un debate sobre la sostenibilidad marina

El Multiusos de A Xunqueira de Redondela acoge hoy martes, a las 19.00 horas, un debate sobre la sostenibilidad marina global. Se trata de una de las actividades del proyecto transdisciplinar «Mariscando conCiencias para o futuro», una iniciativa que fusiona pesca artesanal y divulgación científica para imaginar el porvenir de la ensenada de San Simón. El evento pone el foco en conectar la realidad de las mariscadoras gallegas con los retos ambientales, sociales y económicos que afrontan comunidades pesqueras de países como El Salvador, México y Japón.