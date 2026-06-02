Cesantes impulsa la reposición del cruceiro de Ánimas do Esteiro

El Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy, de la parroquia redondelana de Cesantes, ha iniciado un estudio para la reposición del cruceiro que hasta la década de los 70 se situaba en el Torreiro de Cesantes y que fue derribado por un vehículo hace cincuenta años. La iniciativa pretende realizar una rehabilitación de este elemento patrimonial de la parroquia similar al que se realizó con el cruceiro de Ánimas do Esteiro, ubicado en el Camiño do Esteiro de Cesantes. Este peto de ánimas fue reconstruido a iniciativa del obradoiro hace tres años aprovechando las obras de mejora en el vial, tras permanecer durante años solo con la base.

El colectivo cultural comenzó en los últimos meses varias consultas a historiadores, etnógrafos y estudiosos de los cruceiros, tanto locales como de otras zonas de Galicia, con el objetivo de completar el mayor volumen de información y poder realizar la reconstrucción con la mayor precisión posible.

Lo único que se conserva en el Torreiro de Cesantes es la base, mientras que el capitel y la cruz se encuentran colgados de una de las paredes de la antigua casa rectoral de Cesantes. «Polo tanto, o que habería que facer de novo serían o fuste ou varal e o capitel. Este último, ao ter unha pequena mostra de como era, pode ser doado reproducilo», explica el presidente del obradoiro, José Antonio Martínez Fernández. Respecto a su estado, asegura que «na cruz e na parte do capitel que se conserva ainda se poden observar restos da policromía que lucía no seu momento e que faría ao conxunto moito mais fermoso do que xa é».

La cruz del antiguo cruceiro colgada de una de las paredes de la casa rectoral de Cesantes. / O.E.L.

Después de pedir permiso a la Diócesis de Tui-Vigo, dado que la cruz se encuentra en la casa rectoral, el obradoiro mantuvo una primera reunión con la Concejalía de Patrimonio de Redondela en la que se acordó contactar, por parte del Concello, con el cantero y escultor Juan Vázquez, que ostenta numerosos premios por su trabajo, además de ser autor de la recostrucción del cruceiro de Ánimas do Esteiro. Martínez Fernández confía en que «os estudos e as obras den comenzo canto antes e se recupere sin mais dilación tan fermoso elemento patrimonial», apunta.

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En cuanto a la cruz existente en el torreiro, que en su momento sustituyó al cruceiro derribado, la idea es trasladarla a un lugar próximo a la iglesia de Cesantes. «Este elemento patrimonial non é un cruceiro, é unha das cruces que formaban parte do vía crucis existente a carón da igrexa. De feito, que se saiba, hai alomenos outras tres cruces iguais á do torreiro situadas fronte a igrexa, no eido ca antiga casa rectoral e no cemiterio respectivamente», concluye.