Política
Agustín Reguera deja el cargo de delegado territorial de la Xunta en Pontevedra
Será sustituido por Pablo Fernández López
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, ha dejado este cargo a petición propia y será sustituido por Pablo Fernández López. Reguera, en su despedida, agradeció «a boa acollida» que recibió por parte de todos los alcaldes durante los tres años en los que desempeñó el cargo como delegado de la Xunta y agradeció la confianza «desde o primeiro momento» de todo el equipo de gobierno, «especialmente do presidente Alfonso Rueda».
Anteriormente Reguera fue alcalde de Soutomaior durante 28 años, desde 1995 a 2023. Aunque aún no ha comunicado públicamente su próximo destino, ya hay quien lo coloca de nuevo como cabeza de lista del PP en la localidad para intentar recuperar el bastón de mando, ahora en manos del nacionalista Manu Lourenzo.
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