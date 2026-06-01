La fiesta del vino cosechero atrae a 1.500 personas a Soutomaior

En tierra de furanchos reina el vino cosechero. Así quedó demostrado este fin de semana en Soutomaior, donde los bodegueros locales consiguieron atraer a 1.500 personas al Encontro do Viño Colleiteiro entre las jornadas del sábado y domingo en el terreno de fiestas de San Benito, en Romariz. Una afluencia que superó todas las previsiones y que puso de manifiesto que esta cita, demandada durante años por los vecinos, «chegou para quedar», en palabras del alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo.

El furancho de Pazo María & Conrado consiguió el galardón ‘Colleiteiro distinguido Soutomaior 2026’, obtenido tras una cata a ciegas con un jurado profesional compuesto por la especialista en vinos Iria Otero Mazoy, la profesora del CIFP A Granxa del grado superior de vitivinicultura, María José Zafra González, y el sumiller y comercial de vinos Carlos Olivera Olivera.

Los asistentes pudieron disfrutar durante todo el fin de semana de los vinos de las bodegas Furancho Linchú, Furancho do Pazo María & Conrado, Adega-Furancho do Músico, la bodega María Sobral, Albariño da Baralla, A Casa de Lisa, Irmáns Lorenzo, Furancho O Maroco, Aires de Verdugo, A Peroxa, Eido de Lombeira y Albariño do Rodeiro, además de churrasco, pulpo, pinchos de Caldius y ostras en la zona gastronómica. Además, las jornadas estuvieron amenizadas por las actuaciones de Francisco Castro y Valerio Araújo, el grupo Bafana Bafana y Madalena Gamalho y una mesa coloquio titulada «O viño, patrimonio cultural».

Lourenzo destacó el éxito del encuentro sobre el vino cosechero, que definió como «unha mostra do orgullo que sentimos en Soutomaior polo noso patrimonio vitivinícola e polo traballo das persoas colleiteiras que, xeración tras xeración, manteñen viva unha tradición que forma parte da nosa identidade».

El mandatario local mostró su intención de «seguir apoiando e dando visibilidade a un sector que contribúe á dinamización económica, social e cultural do noso municipio. Este encontro é tamén unha oportunidade para que veciños, veciñas e visitantes descubran a calidade dos nosos viños e coñezan de preto o esforzo que hai detrás de cada colleita. A excelente resposta do público confirma que iniciativas coma esta teñen un gran futuro e que Soutomaior segue consolidándose como un referente na promoción dos produtos locais e das nosas tradicións».

Todos los participantes recibieron un diploma y Antonio o Músico fue homenajeado con una placa como reconocimiento a su labor en el mundo del vino y de la tradición en Soutomaior.

Noticias relacionadas

Además del galardón ‘Colleiteiro distinguido’ para el furancho de Pazo María & Conrado, también fueron premiados el furancho de María Sobral como el 'Mellor viño', O Rodeiro de Comboa logró el segundo lugar, y Pazo María & Conrado el tercero.