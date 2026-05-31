Infraestructuras
La reparación del Camiño da Milixosa se ejecutará de forma urgente
La obra también contempla rebajar el talud existente y construir una nueva barrera de piedra
El gobierno local de Redondela anuncia la puesta en marcha del proyecto de reparación urgente y mejora estructural del Camiño da Milixosa, en la parroquia de Cabeiro. Los responsables municipales presentaron formalmente esta actuación ante la Diputación para su financiación a través del programa Vía Depo, con un presupuesto total de 146.372 euros.
La novedad del proyecto definitivo radica en la mejora técnica respecto al plan inicial. La propuesta final no solo contempla un muro de contención en la zona que sufrió un desprendimiento de tierras por los temporales, sino también se rebajará el talud existente y se ejecutará una nueva barrera de piedra.
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