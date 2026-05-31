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Choquiño Urban Jam

Redondela disfruta de los mejores deportes urbanos

Las exhibiciones de skate, BMX o scooter atraen a cientos de jóvenes

Los conciertos de Ortiga y 9Louro, otros atractivos

Uno de los talleres del Choquiño Urban Jam, ayer, en el skate park de A Marisma.

Uno de los talleres del Choquiño Urban Jam, ayer, en el skate park de A Marisma. / | PABLO H. GAMARRA

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Los deportes urbanos más espectaculares, combinados con los conciertos de varios de los referentes de la escena alternativa y electrónica gallega, atrajeron ayer a cientos de jóvenes a Redondela para disfrutar del IV Choquiño Urban Jam. Una cita que nació hace cuatro años, en plena pandemia, como réplica a pequeña escala del O Marisquiño vigués, y que ha conseguido consolidarse como un evento imprescindible para el público juvenil de la comarca al citarse los mejores especialistas de las disciplinas como el skate, BMX o el scooter con una completa programación durante toda la jornada.

Las pruebas arrancaron a las once de la mañana en el skate park de A Marisma, donde además se contó con una infraestructura modular profesional que acogió talleres formativos y exhibiciones.

Entre las actividades destacaron un obradoiro de breakdance con introducción a la danza urbana y acrobacias, talleres de parkour con técnicas de salto, clases de skate con práctica de giros y trucos y un obradoiro de stencil, un arte urbano de customización de camisetas con sprays y plantillas.

Los asistentes también pudieron disfutar en el recinto deportivo de una exhibición profesional de BMX FlatLand, una disciplina que combina complejas maniobras de equilibrio y giros.

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La jornada se completó con un festival gratuito de música, el Choquiño Urban Fest, con un cartel de primer nivel encabezado por Ortiga, 9Louro y Kike Varela. Además de estos referentes de la escena alternativa gallega, la jornada remató a altas horas de la madrugada con una sesión de discjockeys animada por Rodri Vegas, Dj Valdi, Ramsés López y French Rivera.

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