Salud
A Xunqueira y la alameda, nuevos «Espazos sen Fume»
Las zonas fueron elegidas mediante una votación pública en la web y redes sociales del Concello
El paseo de A Xunqueira y la Alameda Castelao de Redondela han sido declarados como espacios libres de humo, incluyendo tanto el tabaco tradicional como los dispositivos de vapeo.
La iniciativa se adoptó tras la adhesión del Concello redondelano a la campaña «Espazos sen Fume», impulsada por la Asociación Española Contra o Cancro, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y de proteger a la población —especialmente a los menores— de la exposición al humo del tabaco en los espacios públicos.
Los lugares excluidos del tabaco fueron seleccionados mediante un proceso participativo con el objetivo de implicar a la ciudadanía en la elección de entornos más saludables. La votación fue realizada a través de la web y las redes sociales del Concello, donde los ciudadanos debían elegir entre tres localizaciones propuestas por los centros educativos: el paseo marítimo de Arealonga, a sugerencia del alumnado del IES Chapela; A Xunqueira, por el IES Illa de San Simón; y el paseo de A Xunqueira junto con la Alameda Castelao, por el IES Mendiño. Finalmente esta última sería la seleccionada por los vecinos con la mayoría de los votos.
La señalización de las nuevas zonas sin humo se colocó ayer en un acto al que asistieron la técnica de promoción de la salud de la Asociación Española Contra o Cancro, Patricia López, junto con la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, la teniente de alcaldesa, Rita Pérez, y el edil de Medio Ambiente e Saúde, Alberto Álvarez.
López señaló que «a creación destes espazos sen fume é un paso fundamental para protexer a poboación do impacto nocivo do tabaco e o vapeo e axuda a desnormalizar un hábito que segue a ser a principal causa evitable de cancro do mundo».
Rivas, por su parte, destacó el firme compromiso del Concello con el bienestar público y con la educación en valores saludables. «Non se trata de prohibir, senón de concienciar, educar e, sobre todo, protexer á nosa infancia e mocidade», subrayó, y agradeció la implicación directa de la comunidad escolar en esta propuesta.
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