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Ortiga, 9Louro y Kike Varela actúan en el Campo da Feira de Redondela

El festival de música, con entrada gratuita, comienza a las 19.30 horas

También incluye a los discjockeys Rodri Vegas, Dj Valdi, Ramsés López y French Rivera.

El cantante 9Louro, durante un concierto en Santiago.

El cantante 9Louro, durante un concierto en Santiago. / JESÚS PRIETO

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Redondela celebra hoy sábado su IV Choquiño Urban Jam, una cita dirigida a los jóvenes con una completa programación de deportes urbanos, y que también incluye un festival gratuito de música, el Choquiño Urban Fest, que presenta un cartel con varios de los referentes de la escena alternativa y electrónica gallega como Ortiga, 9Louro y Kike Varela, además de los discjockeys Rodri Vegas, Dj Valdi, Ramsés López y French Rivera.

Las pruebas deportivas arrancarán a las 11.00 horas en en el skate park de A Marisma mientras que los conciertos serán por la tarde, desde las 19.30 horas, en el Campo da Feira, con entrada libre.

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