Ortiga, 9Louro y Kike Varela actúan en el Campo da Feira de Redondela

Redondela celebra hoy sábado su IV Choquiño Urban Jam, una cita dirigida a los jóvenes con una completa programación de deportes urbanos, y que también incluye un festival gratuito de música, el Choquiño Urban Fest, que presenta un cartel con varios de los referentes de la escena alternativa y electrónica gallega como Ortiga, 9Louro y Kike Varela, además de los discjockeys Rodri Vegas, Dj Valdi, Ramsés López y French Rivera.

Las pruebas deportivas arrancarán a las 11.00 horas en en el skate park de A Marisma mientras que los conciertos serán por la tarde, desde las 19.30 horas, en el Campo da Feira, con entrada libre.