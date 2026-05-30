Conciertos
Ortiga, 9Louro y Kike Varela actúan en el Campo da Feira de Redondela
El festival de música, con entrada gratuita, comienza a las 19.30 horas
También incluye a los discjockeys Rodri Vegas, Dj Valdi, Ramsés López y French Rivera.
Redondela celebra hoy sábado su IV Choquiño Urban Jam, una cita dirigida a los jóvenes con una completa programación de deportes urbanos, y que también incluye un festival gratuito de música, el Choquiño Urban Fest, que presenta un cartel con varios de los referentes de la escena alternativa y electrónica gallega como Ortiga, 9Louro y Kike Varela, además de los discjockeys Rodri Vegas, Dj Valdi, Ramsés López y French Rivera.
Las pruebas deportivas arrancarán a las 11.00 horas en en el skate park de A Marisma mientras que los conciertos serán por la tarde, desde las 19.30 horas, en el Campo da Feira, con entrada libre.
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