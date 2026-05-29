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Soutomaior crea un aula de estudio que abrirá los 365 días del año

Este nuevo servicio municipal funcionará a diario de 7.00 a 1.00 horas

El alcalde Manu Lourenzo y la edil Rosana Comesaña, en la nueva aula.

El alcalde Manu Lourenzo y la edil Rosana Comesaña, en la nueva aula. / FdV

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Soutomaior

Soutomaior dispondrá de un aula de estudios en la antigua escuela de Romariz que permanecerá abierta los siete días de la semana, de 7.00 a 1.00 horas, durante los 365 días del año, ofreciendo así un amplio horario adaptado a las necesidades del alumnado.

La sala, que abrirá sus puertas el próximo mes de junio, cuenta con 18 puestos de estudio y estará equipada con conexión wifi, baños, zona de descanso y acceso independiente al resto de la instalación. Este nuevo servicio municipal está dirigido a personas empadronadas en Soutomaior mayores de 16 años y el acceso se realizará mediante un sistema de código personal.

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