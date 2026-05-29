Soutomaior crea un aula de estudio que abrirá los 365 días del año

Soutomaior dispondrá de un aula de estudios en la antigua escuela de Romariz que permanecerá abierta los siete días de la semana, de 7.00 a 1.00 horas, durante los 365 días del año, ofreciendo así un amplio horario adaptado a las necesidades del alumnado.

La sala, que abrirá sus puertas el próximo mes de junio, cuenta con 18 puestos de estudio y estará equipada con conexión wifi, baños, zona de descanso y acceso independiente al resto de la instalación. Este nuevo servicio municipal está dirigido a personas empadronadas en Soutomaior mayores de 16 años y el acceso se realizará mediante un sistema de código personal.