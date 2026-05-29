Redondela rechaza ampliar el uso industrial de la costa de Rande y Chapela

Redondela expresa su rotundo rechazo a una ampliación de los usos comerciales e industriales en el litoral de Chapela y Rande. Así lo deja claro el gobierno local en sus alegaciones presentadas a la propuesta final recogida en el Estudo Ambiental Estratéxico (Alternativa 4) de Delimitación de Espazos e Usos Portuarios (DEUP) de la Autoridade Portuaria de Vigo.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, trasladó a la dirección del puerto vigués la necesidad de revisar la propuesta de Plan de Usos para garantizar la protección del patrimonio cultural, del paisaje y del entorno natural de la ensenada de San Simón, un espacio altamente sensible que cuenta con la clasificación como Zona de Especial Protección de los Valores Naturales (ZEPVN) y como Lugar de Interés Comunitario (LIC), por el que forma parte de la Red Natura 2000.

Desde el Concello se considera que el documento portuario mantiene un modelo centrado en la actividad logística e industrial que resulta incompatible con la recuperación ambiental del litoral para que la ciudadanía pueda disfrutar de estos espacios. En especial, el gobierno local insiste en la necesidad de actuar sobre el entorno del Peirao de Pedra y del antiguo cargadero de mineral de Coto Wagner. Rivas insiste en el «elevado valor patrimonial, histórico e paisaxístico» de estos lugares. En este sentido, el gobierno redondelano reclama a la Autoridad Portuaria que en este tramo del litoral «avance cara a un modelo máis equilibrado de relación porto-cidade, priorizando a recuperación ambiental, a integración paisaxística e a posta en valor do patrimonio fronte aos usos de almacenaxe e apoio loxístico».

Asimismo, el Concello solicita reducir la superficie destinada a usos complementarios industriales en la zona, revisar la delimitación prevista e incorporar medidas efectivas de regeneración ambiental que mejoren la calidad de vida de los vecinos de Chapela y Rande. Con este escrito,Rivas reafirma su compromiso con la defensa del litoral y la búsqueda de un modelo sostenible «que compatibilice actividade económica, protección ambiental e uso público do borde marítimo».