El pleno de Redondela insta a Adif a suspender los trabajos ferroviarios por las noches en Chapela

Los partidos de la corporación de Redondela se unieron ayer para apoyar a la asociación de vecinos de Chapela en sus quejas por las molestias que causan las obras en el trazado ferroviario durante las noches en el tramo urbano.

El colectivo vecinal presentó una moción en el pleno para que el Concello inste «de maneira inmediata» a Adif a suspender os traballos nocturnos en el tramo de Guixar a Redondela, «especialmente nas zonas próximas a núcleos residenciais como a avenida de Vigo e as rúas Cubillón, Laredo e anexas».

También reclaman un «calendario detallado» de las obras pendientes «especificando horarios, duración prevista e actuacións concretas de deban realizarse en horario nocturno».

Otro de los puntos es la «implantación inmediata de medidas correctoras eficaces para minimizar o impacto acústico e vibratorio das obras durante a noite, incluíndo limitación de maquinaria especialmente ruidosa e sistemas de control de ruído».

Además demandan trasladar al Ministerio de Transportes y Adif «o profundo malestar dos afectados».