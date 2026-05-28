Vecinos de Río Frío llevan tres años con el riesgo de incendio pegado a sus casas

La llegada del calor pone en alerta a los vecinos del barrio de Río Frío, en Chapela, ante el elevado riesgo de incendios con la masa forestal pegada a las casas. Los residentes de este núcleo residencial, situado en el entorno de la Senda da Auga, llevan más de tres años reclamando la tala de los árboles más próximos las viviendas para evitar que se vuelva a repetir el incendio forestal de 2008, cuando el fuego descontrolado estuvo a punto de alcanzar varias casas.

El Concello de Redondela expresó su apoyo a los vecinos y en 2024 y 2025 reclamó una limpieza a la empresa pública de Servizos Agrarios Galegos (Seaga). Sin embargo, a pesar de que desde la Consellería de Medio Rural se comprometieron hace dos años a acometer la tala de la biomasa en 17 parcelas, entre ellas las de la zona de Río Frío, la realidad es que aún no se hizo nada y los eucaliptos, pinos y acacias de hasta 15 y 20 metros de altura siguen amenazando las viviendas.

Ante esta situación, la alcaldesa redondela, Digna Rivas, ha exigido de nuevo al Seaga que acometa los trabajos de manera urgente en las denominadas «faixas secundarias» del municipio para prevenir incendios. Se trata de franjas de 50 metros alrededor de construcciones y viviendas que deben mantenerse limpias y sin especies pirófitas, propensas a propagar el fuego. Conservar estas zonas de monte correctamente «é esencial para evitar a proliferación de lumes en puntos sensibles», señala el concejal de Medio Ambiente, Alberto Álvarez, que asegura que la empresa de Medio Rural le comunicó que realizaría la limpieza en marzo, «pero a piques de rematar o mes de maio aínda non actuaron».