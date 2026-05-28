Reconocimiento
El festival Millo Verde de Redondela, galardonado en los Premios Martín Códax
El jurado lo destacó como firme ejemplo de autogestión cultural
El evento reunió a más de 5.000 personas en la playa de Cesantes alrededor de la música y las actividades paralelas
El Festival Alternativo Millo Verde de Redondela consiguió el reconocimiento al mejor festival en los XIII Premios Martín Códax de la Música, en una gala celebrada en la noche de ayer en el Pazo da Cultura de Pontevedra.
El jurado destacó el firme ejemplo de autogestión cultural de este festival de música que se celebró la semana pasada en la playa de Cesantes consiguiendo atraer a más de 5.000 personas para disfrutar de los conciertos y de las distintas actividades paralelas que ofrece, como talleres, gastronomía, mercadillo de artesanía, voleyplaya y el ya tradicional concurso «eskalabirras».
El evento, consolidado como una de las principales citas de la música independiente del sur de Galicia, programó tres jornadas de conciertos y actividades junto al mar.
El recinto abrió sus puertas el jueves 21 con una jornada gratuita en la que actuaron Nadie González, Vimbio y Pladür, mientras que los platos fuertes llegaron el viernes 22 y el sábado 23 con un cartel con grandes grupos del panorama nacional e internacional como Rebeliom do Inframundo, La Chiva Gantiva, Pan de Capazo, Carmen Xía, Moon Cresta, Lula Mora, Alpargata o iYaman Pablo & Irie Reggae Vibes, entre otros.
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