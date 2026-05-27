Vilar reclama medidas urgentes para proteger los molinos de A Preira

El Consello Parroquial de Vilar de Infesta ha presentado al Concello de Redondela una memoria para la recuperación, conservación y puesta en valor de los seis molinos del río de A Preira, un conjunto patrimonial de extraordinario valor histórico, etnográfico y paisajístico situados a lo largo del cauce fluvial. La iniciativa reclama actuaciones urgentes para evitar la pérdida de un patrimonio único e impulsar su rehabilitación para la creación de la Ruta dos Muíños de Vilar, conectada con la Senda da Auga.

La propuesta nace con la voluntad de recuperar la visibilidad de estos elementos etnográficos e impulsar actuaciones realistas y asumibles que permitan devolver a los vecinos un patrimonio fundamental de su memoria colectiva, ya que fueron durante generaciones espacios de trabajo, convivencia y encuentro social.

Uno de los molinos de la rutas. / FdV

Desde el Consello Parroquial de Vilar insisten en que este patrimonio de incalculable valor no puede perderse, por lo que su conservación supone un ejercicio de respeto al pasado y una responsabilidad con las próximas generaciones.

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La memoria presentada propone una intervención progresiva por fases, comenzando por una urgente limpieza de los accesos, la recuperación del entorno de los molinos, la protección frente al deterioro y la creación de una ruta de senderismo de 1,5 kilómetros para visibilizar estos elementos patrimoniales prácticamente desconocidos para muchos redondelanos.