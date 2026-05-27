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Comercio local

El mercado de Redondela celebra la Festa de Primavera con sorteos y promociones

El evento, los próximos días 29 y 30, ofrece ambientación musical, degustaciones de productos locales y juegos para niños

La exposición «A historia dos mercados» realizará un recorrido por la evolución arquitectónica, social y económica de las plazas

Presentación de la Festa da Primavera, esta mañana, en la plaza de abastos

Presentación de la Festa da Primavera, esta mañana, en la plaza de abastos / FdV

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El mercado municipal de Redondela celebra este viernes 29 y sábado 30 la primera edición de la Festa de Primavera, una jornada dedicada a la historia de las plazas de abastos en el municipio, con una programación dirigida a todos los públicos y orientada a dinamizar el mercado, reconocer su valor patrimonial y fomentar las compras en los puestos locales.

El evento, organizado por la Asociación de Empresarios de Redondela y la Asociación Alvedosa, convertirá el mercado municipal en un espacio lleno de vida, tradición y actividad comercial. Entre las actividades previstas destacan concursos y sorteos con premios especiales para los clientes, promociones exclusivas en los puestos, ambientación musical y atmósfera festiva, degustación de productos locales y juegos infantiles y un taller creativo de delantales para los niños.

Además, el público podrá visitar la exposición «A historia dos mercados», que ofrece un recorrido por la evolución arquitectónica, social y económica de las plazas de abastos, poniendo en valor su papel como espacio de convivencia y dinamización comercial.

Otro aliciente será la sesión vermú del sábado con un pulpeiro en el exterior de la plaza.

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Para participar en el Xogo da Ruleta los placeros reparten entre los clientes tarjetas en las que acumulan sellos por sus compras que serán necesarios para concursar el viernes entre las 11.00 y las 12.30 horas y el sábado de 12.00 a 13.30.

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