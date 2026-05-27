Política
Bas critica la pérdida de 2,6 millones de fondos europeos para Redondela
Asegura que el gobierno local solo solicitó una propuesta de 8,2 millones para distintos proyectos en vez de los 10,9 millones, que era la cuantía máxima,
El portavoz municipal del PP de Redondela, Javier Bas, criticó ayer la gestión de la alcaldesa, Digna Rivas, por la pérdida de 2.624.000 euros de las ayudas europeas del plan de Estratexia de Desenvolvemento Integrado Local (EDIL). El concejal popular señaló que «malia as moitas necesidades de servizos e investimentos que ten o concello. É intolerable e unha falta de respecto aos veciños que todos os concellos de máis de 20.000 habitantes da provincia solicitaran e conseguiran 10,9 millóns de euros, que era a contía máxima, e Redondela só presentara unha proposta de 8,2 millóns desaproveitando unha grandísima oportunidade porque somos o que ten máis infraestruturas pendentes», puntualiza.
Bas pone como ejemplos los municipios de Porriño, Ponteareas, Vilagarcía, Marín, Lalín, A Estrada, así como Vilanova de Arousa al frente del geodestino Mar de Santiago, ya que «fixeron os deberes e conseguiron para os seus veciños o máximo ao que podían optar», mientras que Redondela «demostrou novamente pouca ambición e incluso irresponsabilidade», ante necesidades como la construcción de un nuevo auditorio, la reforma de la plaza de abastos, las instalaciones de atletismo, el pabellón o la escuela infantil de Chapela.
El edil del PP cree que esta situación responde «á falta de ideas e de ilusión» del gobierno local «e tamén a falta de cartos da tesourería municipal, xa que cómpre lembrar que cada Concello debería achegar o 40% do financiamento, aínda que esta cantidade vaise rebaixar finalmente a só o 20% despois de que a Deputación abrise unha nova liña de axudas», remató.
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