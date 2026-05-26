Redondela demuestra su talento tecnológico

Un equipo de cinco alumnos de 4º de la ESO del IES Pedro Floriani de Redondela, acompañados por la profesora Rosa Otero Ferreño, logró el segundo puesto a nivel estatal en el congreso científico-tecnológico «Un reto por la ciencia», una iniciativa de la fundación Sener para incentivar las vocaciones científicas que se celebró la semana pasada en Barcelona.

Los alumnos Mauro García, Alán Rey, Pedro Limeres, Roi Martínez y Bruno Veiga presentaron su proyecto «Sen radio, sen problema», con el que proponen sustituir las comunicaciones por ondas de radio tradicionales por un láser infrarrojo codificado para mejorar las transmisiones en el espacio.

Además de la exposición del trabajo, tuvieron la oportunidad de visitar el acelerador de partículas Sincrotrón Alba, el único de España, situado en la localidad catalana de Cerdanyola del Vallès. Esta instalación científica funciona como un gran microscopio que produce luz de sincrotrón (rayos X) para analizar la materia a nivel atómico y molecular, lo que supuso una experiencia única alrededor de la ciencia y de la innovación para los alumnos redondelanos.

Además de los alumnos del IES Pedro Floriani, la representación de Redondela también contó con otro grupo de seis alumnas de 2º de ESO del IES Illa de San Simón que logró alcanzar la fase final con su proyecto. Este equipo, formado por Helena, Uxúe, Ana, Almudena, Zoe y Lía, presentó en el congreso una solución para captar, almacenar y reutilizar CO2 en empresas de recarga de extintores, centrándose en la reducción de emisiones contaminantes.

Al igual que sus compañeros del IES Pedro Floriani, las seis estudiantes también disfrutaron de una visita al acelerador de partículas Sincrotrón Alba.

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Este éxito de los estudiantes redondelanos se une al reciente logrado por David Lago, de 2º de Bachillerato en el IES Pedro Floriani, que el pasado mes logró una medalla de oro en la Olimpiada Informática Española (OIE), clasificándose para la olimpiada internacional que tendrá lugar del 9 al 16 de agosto en Uzbekistán.